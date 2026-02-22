Cristiano Ronaldo, Forbes'un 2025 yılı “dünyanın en çok kazanan futbolcuları” listesinde zirveye yerleşti. Ronaldo’nun toplam gelirinin 280 milyon dolar olduğu belirtilirken, bunun yaklaşık 50 milyon doları saha dışı faaliyetlerden elde edildi. Gelir kaynakları arasında CR7 markası altında yürütülen otelcilik, fitness merkezi ve saat yatırımları yer alıyor.
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı
Forbes'un en çok kazanan futbolcusu Cristiano Ronaldo, sponsoru Herbalife’a ortak oldu. Şirketin teknoloji iştiraki Pro2col’e 7,5 milyon dolar yatırarak yüzde 10 hisse alan Ronaldo, bu yatırımıyla Herbalife hisselerinin borsada yüzde 15'in üzerinde değer kazanmasını sağladı.İbrahim Doğanoğlu
Forbes’un haberine göre Ronaldo’nun YouTube kanalı “UR Cristiano”nun yaklaşık 77 milyon abonesi bulunuyor. Ayrıca, pazarlama ajansı Two Circles’ın tahminlerine göre Ronaldo’nun sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısı 1,04 milyara ulaşıyor.
Bu rakam, dünya çapında en yüksek takipçi sayılarından biri olarak gösteriliyor ve Ronaldo’nun marka değerini artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.
2026 Dünya Kupası Hedefi
Ronaldo’nun 2026 yazında yapılacak Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı forması giymesi bekleniyor. 41 yaşında sahada olacak olan Ronaldo, turnuvanın en yaşlı oyuncularından biri olacak.
Kariyerinde iki UEFA Uluslar Ligi ve bir Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu bulunan Ronaldo’nun, henüz bir FIFA Dünya Kupası zaferi bulunmuyor. 2026 Dünya Kupası, kariyerindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğu olma potansiyeline sahip. Ayrıca, Ronaldo’nun 1.000 kariyer golü barajını aşma hedefi de bulunuyor.
Herbalife İş Birliği ve Suudi Arabistan Dönemi
Ronaldo’nun Herbalife ile iş birliği 2013 yılına dayanıyor. Portekizli futbolcu, şirketle küresel marka elçisi ve resmi beslenme partneri olarak anlaşma imzaladı.
Bu iş birliği sonrasında, Ronaldo’nun katkılarıyla geliştirilen ve sporculara yönelik pazarlanan “Herbalife24 CR7 Drive” adlı ortak markalı spor içeceği piyasaya sürüldü. Son on yıl boyunca Herbalife, küresel reklam kampanyalarında Ronaldo’yu sıkça kullandı.
Ronaldo, şu an Suudi Arabistan'da forma giyiyor ve Al Nassr FC oyuncusu olarak kariyerine devam ediyor. Herbalife, 2010 yılında FC Barcelona'nın sponsorları arasında yer aldı ve Lionel Messi ile bir kampanya yürüttü.
Herbalife’in Finansal Durumu
Son yıllarda Herbalife hisseleri, yaklaşık üçte iki oranında değer kaybetti. Ancak son yükseliş, şirketin uzun süredir zayıf seyreden performansının ardından geldi. 2012 yılında milyarder yatırımcı Bill Ackman, Herbalife aleyhine 1 milyar dolarlık pozisyon alarak şirket hisselerinin düşeceğini öngördü.
Bu hamle, yatırımcı Carl Icahn ile kamuoyunda büyük bir finansal mücadeleye yol açtı. 2016 yılında ise Federal Trade Commission (FTC), şirketin tüketicileri yanıltan iş modelini değiştirmesi gerektiğini belirleyerek 200 milyon dolar ödeme yapmasına karar verdi.