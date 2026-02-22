Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı

Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı

Forbes'un en çok kazanan futbolcusu Cristiano Ronaldo, sponsoru Herbalife’a ortak oldu. Şirketin teknoloji iştiraki Pro2col’e 7,5 milyon dolar yatırarak yüzde 10 hisse alan Ronaldo, bu yatırımıyla Herbalife hisselerinin borsada yüzde 15'in üzerinde değer kazanmasını sağladı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 1

Cristiano Ronaldo, Forbes'un 2025 yılı “dünyanın en çok kazanan futbolcuları” listesinde zirveye yerleşti. Ronaldo’nun toplam gelirinin 280 milyon dolar olduğu belirtilirken, bunun yaklaşık 50 milyon doları saha dışı faaliyetlerden elde edildi. Gelir kaynakları arasında CR7 markası altında yürütülen otelcilik, fitness merkezi ve saat yatırımları yer alıyor.

1 11
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 2

Forbes’un haberine göre Ronaldo’nun YouTube kanalı “UR Cristiano”nun yaklaşık 77 milyon abonesi bulunuyor. Ayrıca, pazarlama ajansı Two Circles’ın tahminlerine göre Ronaldo’nun sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısı 1,04 milyara ulaşıyor.

2 11
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 3

Bu rakam, dünya çapında en yüksek takipçi sayılarından biri olarak gösteriliyor ve Ronaldo’nun marka değerini artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

3 11
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 4

2026 Dünya Kupası Hedefi

Ronaldo’nun 2026 yazında yapılacak Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı forması giymesi bekleniyor. 41 yaşında sahada olacak olan Ronaldo, turnuvanın en yaşlı oyuncularından biri olacak.

4 11
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 5

Kariyerinde iki UEFA Uluslar Ligi ve bir Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu bulunan Ronaldo’nun, henüz bir FIFA Dünya Kupası zaferi bulunmuyor. 2026 Dünya Kupası, kariyerindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğu olma potansiyeline sahip. Ayrıca, Ronaldo’nun 1.000 kariyer golü barajını aşma hedefi de bulunuyor.

5 11
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 6

Herbalife İş Birliği ve Suudi Arabistan Dönemi

Ronaldo’nun Herbalife ile iş birliği 2013 yılına dayanıyor. Portekizli futbolcu, şirketle küresel marka elçisi ve resmi beslenme partneri olarak anlaşma imzaladı.

6 11
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 7

Bu iş birliği sonrasında, Ronaldo’nun katkılarıyla geliştirilen ve sporculara yönelik pazarlanan “Herbalife24 CR7 Drive” adlı ortak markalı spor içeceği piyasaya sürüldü. Son on yıl boyunca Herbalife, küresel reklam kampanyalarında Ronaldo’yu sıkça kullandı.

7 11
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 8

Ronaldo, şu an Suudi Arabistan'da forma giyiyor ve Al Nassr FC oyuncusu olarak kariyerine devam ediyor. Herbalife, 2010 yılında FC Barcelona'nın sponsorları arasında yer aldı ve Lionel Messi ile bir kampanya yürüttü.

8 11
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 9

Herbalife’in Finansal Durumu

Son yıllarda Herbalife hisseleri, yaklaşık üçte iki oranında değer kaybetti. Ancak son yükseliş, şirketin uzun süredir zayıf seyreden performansının ardından geldi. 2012 yılında milyarder yatırımcı Bill Ackman, Herbalife aleyhine 1 milyar dolarlık pozisyon alarak şirket hisselerinin düşeceğini öngördü.

9 11
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 10

Bu hamle, yatırımcı Carl Icahn ile kamuoyunda büyük bir finansal mücadeleye yol açtı. 2016 yılında ise Federal Trade Commission (FTC), şirketin tüketicileri yanıltan iş modelini değiştirmesi gerektiğini belirleyerek 200 milyon dolar ödeme yapmasına karar verdi.

10 11
Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı - Resim: 11
11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro