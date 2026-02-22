Ronaldo, Herbalife ile ortaklık yaparak hisse değerlerini arttırdı

Cristiano Ronaldo, Forbes'un 2025 yılı “dünyanın en çok kazanan futbolcuları” listesinde zirveye yerleşti. Ronaldo’nun toplam gelirinin 280 milyon dolar olduğu belirtilirken, bunun yaklaşık 50 milyon doları saha dışı faaliyetlerden elde edildi. Gelir kaynakları arasında CR7 markası altında yürütülen otelcilik, fitness merkezi ve saat yatırımları yer alıyor.