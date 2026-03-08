Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Almeria'nın hisselerine ortak olmuştu.

RONALDO ORTAK OLDUKTAN SONRA POPÜLARİTESİ ARTTI

Portekizli yıldızın kulübe ortak olmasının ardından Almeria'nın ismi tüm dünyada gündem olmuştu.

Buna paralel olarak kulübün resmi Instagram hesabındaki takipçi sayısısının artışı da dikkat çekti.

Endülüs ekibinin takipçi sayısı hızla artarak 3.2 milyona ulaştı. Bu sayı bir 2. Lig kulübü için inanılmaz bir rakam.

ALMERIA'NIN 4 LA LIGA DEVİNİN HEMEN ARKASINDA GELİYOR

Almeria'nın önünde takipçi sayısı daha fazla olan yalnızca 4 kulüp bulunuyor. Onlar da La Liga'nın dev kulüpleri Real Madrid (181 milyon), FC Barcelona (146 milyon), Atlético de Madrid (18 milyon) ve Sevilla FC (3,6 milyon).

Bu tablo bir kez daha Cristiano Ronaldo'nun küresel etkisini gözler önüne seriyor.