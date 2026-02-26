Kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İspanya ekibi Almeria’nın yüzde 25 hissesini satın aldı.

Brunswick Group tarafından yapılan açıklamada, Ronaldo’nun yatırımı CR7 Sports Investments şirketi üzerinden gerçekleştirdiği ve kulübün dörtte birlik bölümüne ortak olduğu duyuruldu.

Ronaldo konuya ilişkin değerlendirmesinde, futbola sadece saha içinde değil, saha dışında da katkı sunmayı uzun süredir hedeflediğini belirterek, Almeria’nın sağlam bir yapıya ve önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Yaklaşık altı yıldır Suudi yatırımcılar tarafından yönetilen kulübün başkanı Mohamed Al-Khereiji ise Ronaldo’nun tercihlerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Al-Khereiji, Portekizli futbolcunun İspanyol liglerini yakından tanıdığını ve kulüp ile altyapı özelinde yürütülen projelerin değerini gördüğünü söyledi.

Daha önce Sporting CP, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarını giyen 41 yaşındaki Ronaldo, 2023 yılında Al Nassr’a transfer olmuştu.

Son olarak 2023-2024 sezonunda LaLiga’da mücadele eden Almeria, bu sezon LaLiga 2’de 27 hafta sonunda üçüncü sırada yer alıyor.