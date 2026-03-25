Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Scott Lindsey ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük pozisyonu için Kazım-Richards ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde farklı liglerde forma giyen Kazım-Richards; Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Fatih Karagümrük gibi kulüplerde görev aldı. Milli takımda ise 37 karşılaşmada forma giyerek 2 gol kaydetti.

Yaklaşık iki yıl önce Arsenal altyapısında antrenörlük yapmaya başlayan 39 yaşındaki Kazım-Richards, böylece teknik direktörlük kariyerindeki ilk deneyimini yaşayacak.

Kümede kalma mücadelesi veren Crawley Town, ligde 10 haftadır galibiyet elde edemiyor. 24 takımlı ligde 31 puanla 21. sırada yer alan ekip, yeni teknik direktörüyle çıkış arayacak.