Eskişehir'de yolun ortasında "Öcalan'a sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler" diyerek haykıran, videosu sosyal medyada büyük beğeni toplayan, ardından görevden uzaklaştırılan Trafik Polisi Onur Şener hakkında hazırlanan sisiplin soruşturmasının sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sunuldu.

Disiplin soruşturması yürüten müfettişler aynı zamanda Şener hakkında, bir sosyal medya paylaşımından ötürü de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasını yöneltti. Öte yandan tramvayın 2 dakika beklemesi de disiplin soruşturmasına konu edildi. müfettişler tüm bu suçlamalar hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ONUR ŞENER NE DEMİŞTİ?

“Seçimleri Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün o Öcalan’a sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk Milleti’nin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri’de doğdum. Yozgatlıyım. Kayseri’de MHP kurultaylarında büyüdüm ben. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz başka adam mı kalmadı sizin. Her gün örgüte yakın insanlar utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyor. Apo çıkacakmış. Doğu-Güneydoğu Kürdistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye burada son sözü her zaman Türk Millet söyler. Bu süreç başladı başlayalı uyku uyuyamıyorum.”

Onur Şener’in avukatı, 15 Temmuz gazisi emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, söz konusu bu suçlamalarla ilgili olarak yarın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vereceklerini belirtirken, müfettiş raporuna ilişkin olarak şunu söylemekle yetindi:

"TAKDİR YÜCE TÜRK MİLLETİNİN"

PKK/PYD terör örgütüne destek eylemine katılan hemşireler hakkında soruşturma açılmasından rahatsız olanlar var. ‘Apo muhatap alınmasın.’ diyen polis memuru Onur Şener’in ise devlet memurluğundan çıkarılması isteniyor. Takdir yüce Türk Milleti’nindir.

Gazeteci Müyesser Yıldız ise konuya ilişkin şunları hatırlattı: