Çözüm sürecinde duraksamanın yaşandığı bir dönemde AK Parti, af konusunda frene bastı. İktidar yetkilileri örgütün silah bırakmasının tespit ve teyidinin ardından çıkacak yasada örgüt yöneticilerine dair bir düzenleme olmayacağını söylüyor. Komisyon üyesi AK Partililerden edinilen bilgiye göre süreç kapsamında örgüt yöneticileri üçüncü ülkelere gidecek.

MİT İZLEYECEK, AFLAR 3. AŞAMADA ELE ALINACAK

Bu gidiş MİT tarafından izlenecek. İstihbarat bu kişileri gittikleri ülkede yakından takip edecek. AK Partili bir milletvekili de örgüt yöneticilerinin çıkarılacak yasadan yararlanmasının söz konusu olmayacağını, ancak ikinci aşama olarak tarif edilen bu yasa çıktıktan sonra durumlarının yeniden ele alınabileceğini söylüyor. Hatta örgüt yöneticilerinin Türkiye’ye gelişi için “Bu konu üçüncü aşamada ele alınabilir” deniliyor.