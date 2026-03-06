Yeni bir bilimsel derleme, iğne içeren tıbbi müdahalelerden hemen önce bebeğin ağzına sürülen az miktarda şekerin ağrı hissini hafifletebildiğini ortaya koyuyor. Özellikle yenidoğanlar ve yoğun bakımda tedavi gören bebekler; aşılar ve kan tahlilleri gibi pek çok rutin işleme maruz kalmaktadır.

Ancak bu süreçte önemli bir detay öne çıkıyor: Bebeklerin ağrı kontrol sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için, acıyı yetişkinlerden daha farklı ve genellikle çok daha yoğun bir biçimde deneyimliyorlar.

'EMZİKTEN DAHA ETKİLİ'

Yeni bir Cochrane derlemesi, sükrozun iğne enjeksiyonu sırasında ve hemen sonrasında ağrıyı azaltabildiğini ortaya koydu. Yazarlar, sükrozun emzikten daha etkili göründüğünü de buldu.

Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Ligyana Candido, "Ebeveynler, birkaç damla şeker çözeltisi gibi basit bir şeyin, kan tahlilleri sırasında bebeklerinin konforunda gerçekten fark yaratabildiğini öğrenince şaşırabilir" dedi.

Yazarlar, dünya genelinde 2 bin 764 bebeği kapsayan 29 denemeyi analiz etti. Söz konusu araştırmaların tamamında bebekler, farklı tedavi gruplarına rastgele şekilde dahil edildi. Bu gruplar arasında şekerli su uygulamasının yanı sıra; emzik kullanımı, emzirme ve ebeveynle "ten tene temas" gibi alternatif ağrı kesici yaklaşımlar da test edildi.

Şeker verilen yenidoğan bebeklerin, işlem sırasında ve hemen sonrasında, hiçbir şey veya su verilenlere kıyasla daha az ağrı hissettikleri belirlendi.

Bununla birlikte yazarlar, emzirme ve ten tene bakım ile karşılaştırıldığında etkinliğine dair bilimsel kanıtların hâlâ sınırlı olduğuna vurgu yaptı.

HASTANEDE YATAN BEBEKLER İÇİN SEVİNDİRİCİ

Bazı yenidoğanlar, prematüre doğdukları ya da belirli bir hastalık için tedavi görmeleri gerektiği için bir süre hastanede kalıyor.

Bu süreçte, kan testleri veya sıvı ve ilaç verilmesi için damar yolu açılması gibi işlemler için sık sık iğneyle karşı karşıya kalıyorlar.

İncelemede, yaşamın erken dönemlerinde tekrarlayan ve tedavi edilmeyen ağrının, büyüme ve gelişimi olumsuz etkilediğinin yaygın olarak kabul edildiği vurgulandı.

Toronto Üniversitesi'nden Mariana Bueno, "Yenidoğan bebekler, hastanede iğneyle yapılan işlemlerden genellikle herhangi bir ağrı kesici ya da rahatlatıcı önlem olmadan geçiyor; oysa daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde bu tür işlemler neredeyse hiç ağrı bakımı olmadan yapılmıyor" dedi.

'BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR'

Bueno, bu düşük maliyetli müdahalenin uygulanmasından itibaren sadece birkaç dakika içinde etkisini gösterdiğinin kanıtlandığını vurguladı. Özellikle emzirme veya ten tene temas gibi diğer rahatlatıcı yöntemlerin her zaman mümkün olmadığı klinik ortamlarda, şekerin bu hızlı etkisi hayat kurtarıcı bir alternatif sunuyor.

Yazarlar, sükrozun sürekli kullanımının uzun vadeli etkilerinin daha ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bueno son olarak, "Bulgularımızın nihai mesajı, damar yoluyla kan alma (venepunktur) gibi bir işlemden önce bebeklerin mutlaka ağrı yönetimi almaya ihtiyaç duyduğu ve alması gerektiğidir," dedi.