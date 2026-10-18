Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki iki çocuk annesi Kübra Aygül, 2021 yılında geçirdiği koronavirüs hastalığının ardından hayatının en büyük kabusuyla karşı karşıya kaldı.

Hastalık sonrasında açlık hissini tamamen kaybeden genç kadın, aradan geçen 5 yıla rağmen yemek yiyememe sorunuyla mücadele ediyor.

Yeterince beslenemediği için fiziksel olarak çok güçsüz düşen Aygül'e ev işlerinde ve çocuklarının bakımında yaşlı annesi ile kız kardeşi destek oluyor.

"DOKTOR DOKTOR GEZDİM, TEŞHİS KONULAMADI"

Sorununa çare bulabilmek için 5 yıldır hastane hastane dolaştığını belirten Kübra Aygül, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"O dönemde ilk başta COVID-19'dandır dedik ama aylar yıllar geçti düzelme olmadı. Doktor doktor gezdim ama kimse bir teşhis koyamadı. Dahiliye, gastroenteroloji, psikiyatri... Neredeyse bütün bölümleri gezdim. Çölyak testi, endoskopi, kolonoskopi ve kan testleri yapıldı ancak hepsi temiz çıktı. Sonuç temiz çıkınca doktorlar da bir şey yapamıyor."

"SADECE AYRAN VE EKMEKLE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Açlık hissinin tamamen yok olduğunu, sürekli tok hissettiğini ve yemek kokularından dahi midesinin bulandığını ifade eden Aygül,"5 yıldır yemek yiyemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu:

"Kendimi zorladığımda midem bulanıyor ve hiçbir şey almıyor, lokma ağzımda kalıyor. Sadece biraz ayran ve ekmek yiyebiliyorum. O da ayakta kalabilmek ve ölmemek için... İki küçük çocuğum var, onlara bakamaz hale geldim. Doyasıya yemek yemek istiyorum çünkü 5 yıldır yemek yiyemedim, tadını unuttum. Devletimizden ve iyi doktorlardan yardım istiyorum."