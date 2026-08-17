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Kaynak: Haber Merkezi

Coventry City, yeni sezon öncesi hücum hattını önemli bir isimle güçlendirdi. İngiliz ekibi, Nottingham Forest forması giyen Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamayla birlikte Taiwo Awoniyi'nin Coventry City'ye transferi kesinleşti. Transferin mali detayları ve sözleşme süresine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

PREMİER LİG DENEYİMİNİ TAŞIYACAK

Nijeryalı golcü, son yıllarda Nottingham Forest formasıyla Premier Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Fizik gücü ve ceza sahasındaki etkili oyunuyla öne çıkan Awoniyi, yeni sezonda Coventry City'nin gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak.