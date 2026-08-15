Askerliğe yeni gelen bir er, teslim işlemleri için askerlik şubesinde kimlik bilgilerini doldurmaktadır.

Adı, soyadı, memleketi, anne ve baba adı derken sıra mesleğine gelir.

Yazıcı sorar;

— Mesleğin ne?

Er hiç tereddüt etmeden cevap verir;

— Cosçu!

Yazıcı şaşırır.

— Cosçuluk nedir?

Er, yazıcının yüzüne hayretle bakar;

— Bilmiyor musun komutanım?

Yazıcı, karşısındaki adamın şaşkınlığından daha fazla uğraşmak istemez.

— Tamam, tamam…biliyoruz tabiii!

Meslek hanesine “cosçu” yazılır.

Evraklar şube başkanının önüne gelir. Başkanın gözü hemen meslek hanesindeki “cosçu” kelimesine takılır.

Yazıcıyı çağırır;

— Bu nedir? Cosçuluk ne demek?

Yazıcı da aynı şaşkınlıkla cevap verir;

— Bilmiyor musunuz komutanım?

Şube başkanı da dosyayla fazla uğraşmak istemez;

— He… Tamam, tamam.

Ve evrak bir üst makama gönderilir.

Böylece “cosçuluk” kelimesi, askeri hiyerarşinin basamaklarını tek tek tırmanmaya başlar.

Her komutan bir altındakine sorar;

— Cosçuluk nedir?

Aldığı cevap aynıdır;

— Bilmiyor musunuz komutanım?

“Tamam” denir ve dosya bir üst makama gönderilir.

Nihayet evrak Ordu Komutanı’nın önüne gelir.

O da sorar;

— Bu cosçuluk nedir?

Karşısındaki subay, alışılmış cevabı verir:

— Bilmiyor musunuz komutanım?

Fakat Ordu Komutanı diğerleri gibi dosyayı kapatmaz.

— Biliyorum(!) Ama sen yine de bir anlat bakalım.

İşte o anda zincir kırılır.

Bir önceki komutana, o da bir öncekine, derken herkes birbirine sorar;

— Cosçuluk nedir?

Sonunda mesele, mesleğine “cosçu” yazılan ere kadar gelir.

Adamı bulurlar.

— Cosçuluk nedir?

Er gayet sakin cevap verir:

— Komutanım, cosçuluk anlatılacak bir meslek değildir. Yapılarak anlaşılır(!)

Komutanlar meraklanır.

— O zaman göster!

Bunun üzerine Ordu’nun en büyük meydanında bir uygulama alanı hazırlanır.

Yüz tankerin su alabileceği büyüklükte bir çukur kazılır ve suyla doldurulur.

Elli kamyon odun getirilip bir yere yığılır. Üzerine yüz kamyon kömür dökülür.

Ardından tonlarca gaz yağı odun ve kömürün üzerine püskürtülür.

Bütün komutanlar merakla etrafta toplanır.

Cosçu, herkesin biraz geriye çekilmesini ister.

Kendisine bir yay ve ok getirilmesini söyler.

Bir ateş yakar.

Okun ucuna gaz yağına bulanmış bir bez sarar. Bezi ateşe tutar, alev alan oku yayına yerleştirir ve odun-kömür yığınının üzerine doğru fırlatır.

Bir anda alevler yükselir.

Odunlar yanar, kömürler kor haline gelir.

Uzun süre beklenir.

Sonra “cosçu” bir demir kürek ister.

Küreği korların arasına sokar.

Bir süre sonra kürek kıpkırmızı olur.

Cosçu, küreği korların arasından çıkarır ve hızla su dolu çukura doğru koşar.

Kızgın demir suya girdiği anda meydanda müthiş bir ses yükselir; COSSSSS!

Sessizce bekleyen bütün komutanlar bu sesi duyar. Adeta ses sessizlikte yankılanır…

Cosçu büyük bir gururla Ordu Komutanı’na ve diğer komutanlara döner;

— İşte komutanım, benim mesleğim budur!

***

Hayatta gerçekten de adını kolayca koyamadığımız, tarifini yapamadığımız ama sonucunu hepimizin gördüğü işler vardır.

“Cosçuluk” da böyle bir meslektir.

Fakat mesele yalnızca bir askerlik hikâyesinden ibaret değildir.

Siyaset de biraz böyledir.

Siyaset, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Siyasetçi ise millet adına karar alma, ülkeyi yönetme ve devletin geleceğine yön verme sorumluluğunu taşır.

Ancak siyasetin marifeti, meydanın ortasında “cosss” diye bir ses çıkarmak değildir.

Siyasetin marifeti; o sesi çıkarmadan önce neyin yakıldığını, neden yakıldığını ve geride ne bırakacağını bilmektir.

Çünkü siyasetçinin elindeki ok, yalnızca kendi hedefini vurmaz.

Devletin kurumlarına, milletin huzuruna, ekonomisine, adalet duygusuna ve gelecek nesillerin hayatına da isabet edebilir.

Bizim gibi ülkelerde, neyse ki her siyasetçinin “cosçuluk” yapma imkânı pek fazla yoktur(!)

Ama dünyanın birçok ülkesinde, siyasetin yönetmekten çok gösteriye dönüştüğü; yapılan işin açıklanmasından ziyade çıkardığı “cosss” sesinin önemsendiği örnekleri sıkça görüyoruz.

Milletler devletlerini yönetecek insanlardan yalnızca yüksek ses beklemez.

Akıl bekler.

Basiret bekler.

Sorumluluk bekler.

Ve en önemlisi, ateşi yakmadan önce yangının nereye kadar ulaşacağını hesaplamalarını bekler. Demir küreğin kızarması ve soğumasını beklemek gibi bir hayatı yaşamayı kim ister?

Siyaset, “cosss” diye ses çıkarmak değil; o sesi çıkarmadan da iş yapabilme sanatıdır.

Ne var ki bazen siyaset sahnesinde öyle işler görüyoruz ki, insan ister istemez o eski askerlik hikâyesini hatırlıyor; “Cosçuluk nedir?”, “Bilmiyor musun komutanım?”, “Tamam, tamam…” seslerinin yankılandığı odalarda kalıyoruz.

Sonra da memleketin ortasında bir “COSSSSS!” sesi ile şaşkınlıkla olanları seyretmek zorunda kalıyoruz.

Allah, çok ihtiyaç duymasak da, böyle meslek sahiplerinin eline memleketin yayını, okunu ve ateşini bırakmasın.

Milletimizi de devletimizi de korusun.

Amin…..

****

16 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Balıkesir Kuvâ-yi Milliye Meydanında “Bayrak Kaldırıyorum” mitinginde buluşalım.

Susmayacağız! Ben de bu düşüncenin bir gereği olarak vatandaşlarımızı 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Balıkesir Kuvâ-yi Milliye Meydanı’nda yapılacak buluşmaya davet ediyorum.

“Herkes sussa da biz susmayacağız; dünya sussa da ben susmayacağım.” Müsavat Dervişoğlu.

Bu çağrı herhangi bir partiye mensup olma şartı taşıyan bir çağrı değildir.

Hangi partiden olduğuna bakmadan, Türkiye’nin geleceği konusunda kaygı taşıyan, Cumhuriyet’in kurucu iradesine, milli egemenliğe ve ülkenin bütünlüğüne sahip çıkmak isteyen herkesi bu meydanda bulunmaya davet eden bir çağrıdır.

Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun bu çağrısına hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın katılmasını şiddetle tavsiye ediyorum.

Bu anlamda Zafer Partisi Lideri Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı tebrik ediyorum.

Çünkü bazen bir meydanda bulunmak yalnızca bir siyasi tercihi göstermek değildir.

Bazen orada bulunmak, “Ben bu ülkenin geleceğine kayıtsız değilim” demektir.

Cesareti güçlendirmek istiyorsanız, cesaretin yanında durmalı ve çağrısına katılmalısınız.

Bazen susmamak, tarihe bırakılmış küçük ama anlamlı bir nottur.

Ve bugün o notu hep birlikte yazmanın zamanıdır.

16 Ağustos Pazar günü, Balıkesir Kuvâ-yi Milliye Meydanı’nda buluşmak üzere

Herkes sussa da biz susmayacağız.