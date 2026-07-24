Çorum'un en iyi leblebileri yarıştı

Düzenlenen yarışmaya leblebi üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Leblebi yarışmalarını çok önemsiyoruz. Çünkü leblebi sadece bir gastronomi ürününden ibaret değil. Leblebinin arkasında bir felsefe var. Ahi geleneğimiz var, sabır var, ustalık var, sevgi var, muhabbet var ve şahsiyet kazandırmak var. Bu anlamda bu yarışma sadece sıradan bir gastronomi ürününün yarışması değil. Çorum'un tarihi, kültürü, geçmişi bu anlamda çok kıymetli ve önemli. 25 esnafımız bu yarışmaya katıldı. Hepsi bizim için birincidir, bizim için kıymetlidir" dedi.