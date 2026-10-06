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Kaynak: İHA

İspanya’nın San Sebastian kentinde düzenlenen 28. San Sebastian Gastronomika’da Çorum Belediyesi tarafından kurulan stant yoğun ilgi gördü. 2026 yılı organizasyonunda ülke düzeyinde Gürcistan yer alırken, Çorum şehir ölçeğinde etkinliğe davet edilen tek il olarak dikkat çekti. Çorum heyeti tarafından açılan stantta, çoğunluğu coğrafi işaretli 40’tan fazla ürün ile yöresel el sanatları ve Hitit mirası uluslararası uzmanlara tanıtıldı.

YÖRESEL LEZZETLER UYGULAMALI OLARAK TANITILDI

Kentin zengin gastronomi kültürünü anlatmak amacıyla Miramar Sarayı'nda özel davetler ve gösteriler düzenlendi. Etkinlik alanında kurulan mutfakta Çorum’un yöresel lezzetlerinden ırgat böreğinin yapım aşamaları şefler tarafından canlı performansla anlatılarak uluslararası katılımcılara ikram edildi.

"GASTRONOMİNİN ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİZ"

Organizasyonda kenti temsil eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, UNESCO Gastronomi Ağı yolunda dev bir adım attıklarını belirtti. Aşgın, "Dünyanın dört bir yanından gelen şefler ve profesyoneller standımıza büyük ilgi gösteriyor. Çorum’u adeta gastronominin şampiyonlar liginde temsil ediyor, kültürümüzü ve zengin mutfağımızı dünyaya anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.