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Kaynak: AA

Çorum'da izinsiz kazı yapmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte girdiği mağarada mahsur kalan İbrahim Arınmış'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ancak mağarada tespit edilen patlayıcı düzenekler nedeniyle cenaze bulunduğu yerden çıkarılamadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, mağarada biriken metan gazını tahliye etmek amacıyla havalandırma sistemi kuruldu. Gaz ölçümlerinin güvenli seviyeye ulaşmasının ardından AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmaları için mağaraya giriş yaptı.

Operasyona Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri ile İskilip'te faaliyet gösteren bir maden ocağının tahlisiye ekibi de destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çalışma süresince bölgede güvenlik önlemi aldı.

PATLAYICI DÜZENEĞİ TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmaları sırasında Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri, mağaranın yaklaşık 60 metre derinliğinde İbrahim Arınmış'ın cenazesine ulaştı. Ancak yapılan incelemelerde mağara duvarlarında patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzenekleri bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, güvenlik riski nedeniyle cenazeyi bulunduğu yerden çıkaramadan mağaradan tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan AFAD, mağaracılık ve maden tahlisiye ekipleri bölgeden ayrılırken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini sürdürdü.

Öte yandan ekiplerin bir gün önce mağaradan çıkardığı sırt çantasında da çok sayıda el yapımı patlayıcı madde ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Çorum'un Pancarlık ile Kavacık köyleri arasında kayalık alandaki mağarada dün İbrahim Arınmış’ın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

İzinsiz kazı yapmak için giren 5 kişiden 4'ünün mağaradan çıktığı, birinin ise içeride mahsur kaldığı belirtilmişti.

Halat yardımıyla girdikleri mağarada zehirli gaz olduğunu tespit eden ekipler, yaklaşık 60 metre ilerledikleri mağarada Arınmış’a ulaşamamıştı.

Mağarada şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantası gibi eşyalar bulan ekipler, bir insanın sürünerek sığabileceği derinlikte yoğun metan gazı tespit edilmesi üzerine mağaradan çıkarak çalışmalara ara vermişti.

Öte yandan jandarma ekiplerince izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla salıverilmişti.