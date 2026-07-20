Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda A.T.'nin (34) ikametinde ve kullandığı 42 E 1829 plakalı otomobilde detaylı arama gerçekleştirdi.

2 ADET SİLAHA EL KONULDU

Aramalarda toplam 756 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Öte yandan, adres ve araçta yapılan aramalarda 2 adet silaha da el konuldu.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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