Çorum’un Alaca ilçesinde Kurban Bayramı öncesi artırılan trafik denetimlerinde sürücülere yönelik sıkı kontrol gerçekleştirildi.
Çorum’da trafik denetimi: Kural ihlaline 150 bin lira ceza
Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği geniş kapsamlı trafik uygulamasında çok sayıda araç denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere toplam 150 bin TL para cezası kesildi.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı ile Yozgat Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.
Araçlar tek tek kontrol edildi
Denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca araçlarda çeşitli incelemelerde bulundu.
Uygulama kapsamında yaklaşık 200 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 100 araç da trafik yönünden denetlendi.
150 bin liralık ceza kesildi
Yapılan kontrollerde çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere toplam 150 bin TL idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bayram süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.