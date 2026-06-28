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Kaynak: İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir hâlindeki bir kamyonetin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca kara yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa B. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü Mustafa B. ile araçta yolcu olarak bulunan Hasan B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.