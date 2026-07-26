Kaynak: İHA

Çorum merkezde öğle saatlerinde güneşli hava öğleden sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran yağmur, bazı noktalarda su birikintilerine neden oldu. Sağanak nedeniyle yollar göle dönerken sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ise, yolun karşısına geçerken zor anlar yaşadı.

“ÇOK YAĞMUR YAĞDI”

Yolda karşıdan karşıya geçerken güçlük çektiğini ve ıslandığını söyleyen Mert Ali Akseki, "Çok yağmur yağdı, karşıdan karşıya geçemiyoruz. O kadar güneşin üstüne çok yağmur yağdı. Biz de açıkçası bu kadar beklemiyorduk. Karşıdan karşıya geçemeyecek duruma geldim, ayaklarım, üstüm başım sırılsıklam oldu. Daha yeni değiştirdim" ifadelerine yer verdi

Çorum Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.