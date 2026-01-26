Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Çamlıca köyünde çıkan yangın, bir evi ve bitişiğindeki depoyu küle çevirdi. Gece saatlerinde meydana gelen yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

M.E.’ye ait müstakil evde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan depoya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, ev sahiplerinin nişan merasimi nedeniyle köy dışında olduğu öğrenildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.