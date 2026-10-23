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Kaynak: AA

Çorum’da polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, yasa dışı yollarla alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ve sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin izini süren polis, elde edilen deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreste yapılan aramada 1080 litre el yapımı fermente alkollü içki, 84 litre satışa hazır distile alkollü içki, 10 şişe gümrük kaçağı içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirildi.