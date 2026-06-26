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Kaynak: İHA

Olay, Boğazkale ilçesine bağlı kırsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşmasıyla yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde alevler rüzgarın da etkisiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMASINDA FARK EDİLDİ

Yangının söndürülmesinin ardından küllerin yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla bölgede titiz bir soğutma çalışması yürüten itfaiye erleri, yanan alanın içerisinde hareket etmekte zorlanan bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

Alevlerin ve yoğun dumanın ortasında kalarak sıcaktan olumsuz etkilenen kaplumbağa, itfaiye personeli tarafından dikkatlice incitilmeden bulunduğu yerden alındı. Yangının sıcağından kabuğu ve gövdesi zarar gören kaplumbağaya ilk müdahaleyi yapan ekipler, yanlarında getirdikleri temiz suyla hayvanı yıkayarak hem üzerindeki küllerden arındırdı hem de serinlemesini sağladı.

GÜVENLİ BÖLGEDE DOĞAYA SALINDI

Yıkandıktan sonra kendine gelen ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından yangın sahasından tamamen uzaklaştırıldı. Sevimli canlı, yeşillik ve güvenli bir alanda yeniden doğal yaşam alanına salındı. İtfaiye ekiplerinin bu şefkatli ve duyarlı davranışı çevredekilerin takdirini topladı.