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Kaynak: İHA

İskilip-Çorum kara yolu Uğurludağ yol ayrımında feci bir kaza meydana geldi.

Seyit Ali Çağdaş'ın kullandığı 19 AEH 232 plakalı otomobil ile Murat İpek idaresindeki 19 ABC 878 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarak ters döndü. Kazayı gören yurttaşların haber vermesiyle bölgeye İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kaza sonucu yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meydana gelen kazada sürücü Seyit Ali Çağdaş ile otomobilde bulunan Edanur Çağdaş ve çocukları Toprak (5), Eyüp (7) ve Emir Çağdaş (10) ile diğer otomobilin sürücüsü Murat İpek ve araçta bulunan Kadir Taşbek yaralandı.

Kaza sebebiyle İskilip-Çorum kara yolunda ulaşımda aksama meydana gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.