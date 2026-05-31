Çorum'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, İskilip-Çankırı kara yolunda Atatürk Orman Çiftliği mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Nihat Can Ç. yönetimindeki otomobil ile Osman B.'nin kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ile yolcular Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç. yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar İskilip Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Osman B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğunun yaşandığı kara yolunda, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.