Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Osmancık Caddesi üzerindeki halı yıkama iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle halı yıkama merkezi olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerindeki makineler ve malzemeler zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.