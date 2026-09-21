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Kaynak: AA

Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Şenliği merceğinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun planladığı müsabakalarda 135 binekçi ter döktü.

Osmancık Belediyesi Şenlik Meydanı'nda icra olunan parkur; baş, ithal A, baş altı, büyük orta, deste, küçük orta, dörttüz taylar ve üçtüz taylar klasmanlarının haricinde İngiliz soyu, Arap soyu ile yöresel doludizgin kategorilerinden müteşekkil 11 grupta tamamlandı.

Karşılaşmaları MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Mebusu Vahit Kayrıcı, Osmancık Belediye Şehremini Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Şehremini İsmail Çetinkaya, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Büro-Sen Genel Sekreteri Sami Çam ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan Asbaşkanı Tayfun Karataş ve sporseverler izledi.

Mücadelelerin nihayetinde sıralamaya giren yarışmacılara kupaları ve ikramiyeleri, kurul mensuplarınca takdim olundu.