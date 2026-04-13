İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla Kargı ve Osmancık ilçe müdürlükleri, sorumluluk alanlarının kesiştiği bölgelerde ortak bir denetim çalışması yürüttü. İlçe sınırlarından kaynaklanan boşlukları kullanarak denetimlerden kaçmaya çalışan kişilere karşı özel bir planlama yapıldı.

Bu kapsamda, Kamil köyü çevresinde belirlenen noktalara fotokapanlar yerleştirilirken, baraj gölü kıyılarında da dron destekli kontroller gerçekleştirildi.

10 Nisan’da fotokapanlara yansıyan görüntülerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda, daha önce de ticari amaçla yasa dışı avlandıkları tespit edilen şahıslara kişi başı 94 bin 794 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, kaçak avda kullanılan ekipmanlara el konulurken, yasa dışı şekilde avlanan balıklar yeniden baraj gölüne bırakıldı. Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.