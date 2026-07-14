Çorum’da feci kaza: Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 yaralı var

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.