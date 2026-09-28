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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla et ve et ürünleri üreten işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Üretim alanlarından hijyen koşullarına, hammaddelerden etiket bilgilerine kadar çok sayıda başlık titizlikle incelenirken, mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Çorum’da vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda denetimleri devam ediyor. Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda özellikle et ve et ürünleri üreten işletmeler mercek altına alınıyor.

İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Alaattin Bal’ın koordinasyonunda görev yapan gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin üretim süreçleri ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Denetimlerin temel amacı, tüketiciye sunulan et ve et ürünlerinin güvenilirliğini sağlamak, hijyen standartlarının korunmasını temin etmek ve gıda mevzuatına uygun üretim yapılmasını sağlamak olarak açıklanıyor.

ÜRETİM ALANLARI TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Denetimler kapsamında işletmelerin yalnızca ürünleri değil, üretimin gerçekleştirildiği tüm süreç ve alanları da kontrol ediliyor.

Bu kapsamda;

Üretim alanlarının temizlik ve hijyen koşulları,

Kullanılan alet ve ekipmanların hijyen durumu,

Çalışan personelin kişisel hijyen şartları,

Üretimde kullanılan hammaddelerin mevzuata uygunluğu,

Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları,

Ürünlerin etiket bilgileri,

Ürünlere ilişkin izlenebilirlik kayıtları

gibi birçok başlık kontrol görevlileri tarafından inceleniyor.

Özellikle et ve et ürünleri gibi doğrudan insan tüketimine sunulan ürünlerde üretim, muhafaza ve satış süreçlerinin gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

HAMMADDEDEN ETİKETE KADAR DENETİM

Gıda güvenliği denetimlerinde ürünün yalnızca son hali değil, üretim sürecinin tamamı değerlendiriliyor.

İşletmelerde kullanılan hammaddelerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edilirken, ürünlerin hangi koşullarda muhafaza edildiği ve tüketiciye sunulduğu da inceleniyor.

Bunun yanı sıra ürünlerin etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu ve ürünlerin geriye dönük olarak takip edilebilmesini sağlayan izlenebilirlik kayıtları da denetimlerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Bu uygulamayla herhangi bir ürünle ilgili sorun yaşanması durumunda ürünün kaynağının ve üretim sürecinin belirlenebilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

MEVZUATA AYKIRILIKLARA YASAL İŞLEM

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimler sırasında mevzuata aykırı koşullarda üretim yaptığı belirlenen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Özellikle kayıt dışı faaliyet gösteren veya halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere yönelik tespitlerde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli yasal süreçlerin gecikmeksizin işletileceği ifade edildi.

Denetimlerin yalnızca belirli bir döneme yönelik olmadığı, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla sürdürüleceği vurgulandı.

AMAÇ: GÜVENİLİR GIDAYA KESİNTİSİZ ERİŞİM

Gıda denetimlerinin en önemli hedeflerinden biri, vatandaşların tükettikleri ürünlerin güvenilirliği konusunda gerekli standartların korunmasını sağlamak.

Bu doğrultuda üretim yapan işletmelerin hijyen kurallarına uyması, ürünlerini mevzuata uygun şekilde üretmesi, uygun koşullarda muhafaza etmesi ve tüketiciye doğru bilgilendirme yapması önem taşıyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde de işletmelerin bu yükümlülükleri yerine getirip getirmediği ayrıntılı biçimde değerlendiriliyor.

VATANDAŞLARA “ALO 174” ÇAĞRISI

İl Müdürlüğü, gıda güvenliği konusunda vatandaşların da denetim sürecine katkı sunabileceğine dikkat çekiyor.

Gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durum, uygunsuzluk, hijyen sorunu veya benzeri ihbar ve şikâyetlerin Alo 174 Gıda Hattı üzerinden yetkililere bildirilmesi isteniyor.

Vatandaşlardan gelen bildirimlerin, gıda güvenliğinin sağlanması ve olası risklerin tespit edilmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

DENETİMLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının devamlılığının sağlanması hedefleniyor.

Et ve et ürünleri üreten işletmelere yönelik kontrollerde hijyen, hammadde, muhafaza, etiketleme ve izlenebilirlik başta olmak üzere üretim sürecinin farklı aşamaları incelenirken, tespit edilen mevzuat ihlalleriyle ilgili gerekli işlemlerin uygulanacağı bildiriliyor.

İl Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.