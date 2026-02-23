

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde düzenlenen “Cuma Buluşmaları” kapsamında teknik personel üreticilerle bir araya geldi. B Reçete uygulamaları, TARSİM Tarım Sigortaları, tarla faresiyle mücadele ve üretim destekleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılırken, sahadaki sorunlar karşılıklı istişare edildi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı “Cuma Buluşmaları” programını il genelinde sürdürüyor. İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmalarda, üreticilere hem güncel uygulamalar aktarılıyor hem de sahada karşılaşılan sorunlara yerinde çözüm üretiliyor.

Tarımın stratejik öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde gerçekleştirilen bu buluşmalar, üretici ile kamu arasındaki iletişimi doğrudan güçlendirmesi açısından dikkat çekiyor.

“B REÇETE VE TARSİM ANLATILDI”

Gerçekleştirilen toplantılarda ilk olarak tarımsal üretimde kayıt altına alınmayı ve bilinçli ilaç kullanımını esas alan B Reçete uygulamaları hakkında ön bilgilendirme yapıldı. Üreticilere uygulamanın kapsamı, zorunlulukları ve sağlayacağı avantajlar detaylı şekilde aktarıldı.

Ayrıca, doğal afetler ve beklenmedik risklere karşı üreticinin güvencesi olan TARSİM Tarım Sigortaları konusunda bilgilendirme yapılarak sigorta sisteminin işleyişi, teminat kapsamı ve başvuru süreçleri anlatıldı.

“TARLA FARESİYLE MÜCADELE MASADA”

Buluşmalarda sahada ciddi verim kaybına yol açan tarla faresi zararlısı da gündeme alındı. Teknik personel tarafından mücadele yöntemleri, biyolojik ve kimyasal kontrol süreçleri ile erken müdahalenin önemi üreticilerle paylaşıldı.

Yetkililer, özellikle toplu mücadele yöntemlerinin etkinliğine dikkat çekerek koordineli hareket edilmesinin önemini vurguladı.

“DESTEKLER VE GÜNCEL TEŞVİKLER PAYLAŞILDI”

Toplantılarda bitkisel ve hayvansal üretim destekleri hakkında güncel bilgiler de üreticilere aktarıldı. Devlet desteklerinin kapsamı, başvuru şartları ve ödeme süreçleri detaylandırılırken, üreticilerin merak ettiği sorular teknik ekip tarafından birebir yanıtlandı.

Sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri karşılıklı istişare edilerek, üreticinin talep ve beklentileri kayıt altına alındı.

“AMAÇ: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ ÜRETİM”

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Cuma Buluşmaları’nın temel amacının;

Tarımda sürdürülebilirliği güçlendirmek

Verimliliği artırmak

Üreticiyi bilinçli üretime teşvik etmek

Sahadaki sorunlara yerinde çözüm üretmek

olduğunu belirtti.

Programların önümüzdeki süreçte de il ve ilçelerde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Tarımın hem ekonomik hem de stratejik açıdan kritik bir sektör olduğu gerçeğinden hareketle sürdürülen Cuma Buluşmaları’nın, üretici ile kamu arasındaki koordinasyonu güçlendirmesi bekleniyor. Sahaya inen bilgilendirme modeliyle Çorum’da tarımsal üretimin daha planlı ve bilinçli bir zemine oturtulması hedefleniyor.

Üreticilere katılımları için teşekkür edilirken, yeni üretim sezonunun bereketli ve verimli geçmesi temenni edildi.