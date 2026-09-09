Çorum’un Bayat ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu maddelerin temini ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir çiftliğe operasyon düzenledi.
Bayat İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin S.B. isimli şahsa ait çiftlikte gerçekleştirdiği aramalarda 46 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edildi.
Operasyonda gözaltına alınan çiftlik sahibi S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. S.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.