Çorum'da Buray rüzgarı

Konserde Buray'a teşekkür eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dün de güzel bir konser vardı ama bugün de bambaşka bir konser var. Buray kardeşimize teşekkür ediyoruz. Gençleri mutlu ve heyecanlı görmek, Çorum'un gençlerini geleceğe umutla bakıyor olarak görmek bizler için onur ve şereftir. Her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi.