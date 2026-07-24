Yeniçağ Gazetesi
24 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Çorum'da Buray rüzgarı

Çorum'da Buray rüzgarı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali'nde sahne alan Pop Şarkıcısı Buray, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çorum'da Buray rüzgarı - Resim: 1

38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde Pop Şarkıcısı Buray, Kadeş Barış Meydanı'nda sahne aldı. Binlerce vatandaş konser alanını doldurdu. Buray, sevilen şarkılarını Çorumlular için söyledi. Gençler ise konser boyunca şarkılara eşlik ederek o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

1 10
Çorum'da Buray rüzgarı - Resim: 2

Konserde Buray'a teşekkür eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dün de güzel bir konser vardı ama bugün de bambaşka bir konser var. Buray kardeşimize teşekkür ediyoruz. Gençleri mutlu ve heyecanlı görmek, Çorum'un gençlerini geleceğe umutla bakıyor olarak görmek bizler için onur ve şereftir. Her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi.

2 10
Çorum'da Buray rüzgarı - Resim: 3
3 10
Çorum'da Buray rüzgarı - Resim: 4
4 10
Çorum'da Buray rüzgarı - Resim: 5
5 10
Çorum'da Buray rüzgarı - Resim: 6
6 10
Çorum'da Buray rüzgarı - Resim: 7
7 10
Çorum'da Buray rüzgarı - Resim: 8
8 10
Çorum'da Buray rüzgarı - Resim: 9
9 10
Çorum'da Buray rüzgarı - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro