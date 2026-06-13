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Kaynak: İHA

Olay, Çorum'un Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman bahçesindeki kamelyada şüpheli bir şekilde bırakılmış monta sarılı tüfek gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri alan ekipler, kamelya ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmaların ardından tüfek ve üzerine sarılı olduğu belirlenen mont, delil niteliği taşıyabileceği değerlendirilerek muhafaza altına alındı.

TÜFEĞİN KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, tüfeğin olay yerine nasıl bırakıldığını ve sahibinin kim olduğunu belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, tüfeğin herhangi bir suç olayında kullanılıp kullanılmadığının yapılacak kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.