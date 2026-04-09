İlçenin Günhan Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında Fikret Deve’ye ait ağılda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ağılın yanındaki saman balyalarına da sıçradı.

Çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında 150 metrekarelik ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 150 saman balyası da küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.