Olay, dün öğleden sonra Ata Caddesi ile Küçük Abdullah Caddesi’nin kesiştiği noktada yaşandı. Bölgede "abart egzoz" kullanarak çevreye rahatsızlık veren bir motosiklet olduğu ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede söz konusu aracı tespit etti.

"DUR" İHTARI KAZAYLA BİTTİ

Polis ekipleri, D.A. idaresindeki 19 AEU 174 plakalı motosikleti durdurmak için işaret verdi ancak sürücü, uyarıları dikkate almayarak süratle kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü, Vatan Caddesi üzerinde seyir halindeki bir hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan sürücü D.A. ve motosikletin arkasında bulunan yolcu M.Y.K. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

REKOR CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Kazanın ardından motosiklet üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri, ihlalleri affetmedi. Sürücüye; abart egzoz kullanımı, "Dur" ihtarına uymama, ve diğer trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallerden dolayı, toplamda 422 bin 500 lira para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet, 90 gün süreyle trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.