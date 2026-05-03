Kaza, Ankara-Çorum karayolu üzerindeki Sungurlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aynı istikamette seyir halinde olan Orhan A. yönetimindeki 06 FCH 322 plakalı otomobil, Sinan S. idaresindeki 48 AZE 396 plakalı cip ve Abubekir D. kontrolündeki 20 ACT 491 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kamyonet sürücüsü Abubekir D. ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hemen yanı başlarındaki Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle Ankara-Çorum karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Emniyet güçleri kazanın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.