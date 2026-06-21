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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon mesaisine 3 Temmuz tarihinde başlayacak.

Hazırlık sürecini üç ayrı etap halinde planlayan Çorum FK, ilk kamp dönemini 3-17 Temmuz tarihleri arasında Düzce Topuk Yaylası'nda geçirecek. İkinci etap çalışmaları 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek. Takım, son kamp etabını ise 1-6 Ağustos tarihleri arasında yeniden Topuk Yaylası'nda tamamlayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kırmızı-siyahlılar, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos tarihlerinde olmak üzere toplam 5 hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

Hazırlık maçlarının rakipleri ve oynanacağı saatlerin ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.