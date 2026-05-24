Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çorum FK, TFF 1. Lig Play-off Finali’nde Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşadı ve kupasını aldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Uğur Uçar, hem duygusal hem de gurur dolu açıklamalarda bulundu.

Uçar, Konya’nın kariyerinde özel bir yeri olduğunu belirterek, futbolculuk döneminde yaşadığı ağır sakatlığın kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Teknik direktör olarak farklı bir hikâyenin içinde olduğunu söyleyen Uçar, yaşadığı duyguları tarif etmekte zorlandığını dile getirdi.

Başarıda en büyük payın futbolculara ait olduğunu vurgulayan Uçar, “Bu hikayenin başkahramanları oyuncularımız” sözleriyle takımı övdü. Çorum şehrinin gösterdiği desteğe de teşekkür eden teknik adam, şampiyonluğun en çok şehir tarafından hak edildiğini söyledi.

Kutlamalar konusunda ise taraftarlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunan Uçar, sevincin kazaya dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Uçar, maç sonrası üzücü bir haber aldıklarını belirterek, oyuncu Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini açıkladı ve bu nedenle kutlamaların ertelendiğini duyurdu.