Sezona iyi bir kadro yapılanması ve büyük umutlarla başlayan Çorum FK, ligde oynadığı ilk 4 maçı da kazanmıştı, ancak sonrasında form düşüklüğü yaşayan takım, teknik direktörlük değişimine gitti. Son olarak Ahmet Ildiz ve Serdar Gürler’i kadrosuna katan Çorum FK, forvete de takviye istiyor.

FORVET ADAYLARI

Çorum FK’nın forvet adayları: Eyüpspor forması giyen Mame Thiam, Bandırmaspor forması giyen Douglas Tanque ve Eski Kocaelisporlu Markao.

THIAM İSMİ ÖN PLANDA

Çorum FK’nin ilgilendiği üç forvet arasında Thiam ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Forvet transferinin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.