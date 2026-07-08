Süper Lig'e yeni yükselen ekiplerden Çorum FK adeta imza şov yaparak 5 yeni transferi duyurdu.

ÇORUM FK 5 TRANSFERİ DUYURDU

Emircan Gürlük, Ylber Ramadani, Serdar Saatçı, Gökhan Sazdağı ve Hrvoje Smolcic transferlerini açıklayan Çorum FK'da gözler şimdi de Pierre-Emerick Aubameyang'a çevrildi.

AUBAMEYANG MÜJDESİ BEKLENİYOR

Gabonlu yıldızla ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Çorum FK'nın yakın zamanda taraftarlarına müjdeli haberi vermesi bekleniyor.

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