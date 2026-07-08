Süper Lig'e yeni yükselen ekiplerden Çorum FK adeta imza şov yaparak 5 yeni transferi duyurdu.
ÇORUM FK 5 TRANSFERİ DUYURDU
Emircan Gürlük, Ylber Ramadani, Serdar Saatçı, Gökhan Sazdağı ve Hrvoje Smolcic transferlerini açıklayan Çorum FK'da gözler şimdi de Pierre-Emerick Aubameyang'a çevrildi.
Resmi Açıklama | Hrvoje Smolčić— Arca Çorum FK (@corumfk) July 8, 2026
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hrvoje Smolčić’in kesin transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla,… pic.twitter.com/PxjCKQXfYa
AUBAMEYANG MÜJDESİ BEKLENİYOR
Gabonlu yıldızla ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Çorum FK'nın yakın zamanda taraftarlarına müjdeli haberi vermesi bekleniyor.