Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, 14 Ağustos Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesinde Markus Karlsbakk, Fredy ve Gökhan Sazdağı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Futbolcular hem Galatasaray karşılaşmasını hem de yeni sezon hedeflerini değerlendirdi.

KARLSBAKK: "GALATASARAY ÇOK KUVVETLİ BİR TAKIM"

Takımın yeni transferlerinden Markus Karlsbakk, Galatasaray'ın ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Bizim adımıza da ligde oynayacağımız en zorlu rakiplerden biri.

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi maçlarından izledim. Çok önemli oyuncuları var, Premier Lig'de oynamış futbolculara sahipler. Biz de iyi bir takımız. Ligde sürpriz yapacak ekiplerden biri olacağımıza inanıyorum."

Türkiye Süper Ligi'nin fiziksel seviyesinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Karlsbakk, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti.

FREDY: "SEZON SONUNDA HERKES MUTLU OLACAK"

Takımın tecrübeli isimlerinden Fredy ise geçen sezon Süper Lig'e yükselmek için büyük mücadele verdiklerini hatırlatarak, kadronun her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Yeni transferlerin takıma önemli katkılar sağlayacağını belirten Fredy, şu değerlendirmede bulundu:

"Her sene takımımızı büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. Başkanımız da takımın kalitesini artırmak için çalışıyor. Genç ve deneyimli oyunculardan oluşan kaliteli bir kadro kuruyoruz. Yeni kurulan bir takımın zamana ihtiyacı olacaktır. Bu süreci en iyi şekilde geçirerek güçlü bir birliktelik oluşturacağız. Ümit ediyorum ki sezon sonunda bu şehirdeki herkes mutlu olacak."

GÖKHAN SAZDAĞI: "GALATASARAY MAÇINA ÖZEL HAZIRLANIYORUZ"

Takım kaptanlarından Gökhan Sazdağı ise sezonun ilk maçının önemine dikkat çekerek hazırlıklarını tamamen Galatasaray karşılaşmasına göre yaptıklarını söyledi.

Galatasaray'ın son dört sezonun şampiyonu olduğunu hatırlatan Gökhan, şu ifadeleri kullandı:

"Her maçın hikayesi farklı. Galatasaray bu ülkenin en büyük kulüplerinden biri ve son dört yılın şampiyonu. Analizlerimizi yapıyoruz. İlk maçımız olduğu için özellikle Galatasaray maçının üzerine düşüyoruz. Hazırlık maçlarını da izledik. 'Galatasaray hazır değil, transfer yapmadı' gibi yorumlara bakmadan iyi hazırlanıp oraya iddialı gideceğiz."

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunu büyük ölçüde koruduğunu vurgulayan Gökhan Sazdağı, buna göre planlama yaptıklarını ve İstanbul'dan puanla dönmek istediklerini sözlerine ekledi.