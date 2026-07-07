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Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Çorum FK, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

DÜNYA YILDIZIYLA ANLAŞMA

Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre, Çorum FK yönetimi, Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Haberde, tecrübeli futbolcunun resmi işlemleri tamamlamak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.

İMZA İÇİN GERİ SAYIM

Aubameyang'ın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Çorum FK ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Daha önce Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea ve Marsilya gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang, transferin resmileşmesi halinde kariyerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.