Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde

MUSTAFA MUHAMMED HAMLESİ

Çorum FK’nın gündemindeki bir diğer isim ise eski Galatasaraylı forvet Mustafa Muhammed oldu. 2022 yılında sarı-kırmızılı ekipten Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’a transfer olan Mısırlı golcü için de temasların başladığı iddia edildi.