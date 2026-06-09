Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde

Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK, transferde dikkat çeken hamlelere imza atmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray’ın eski oyuncuları Marcelo Saracchi ve Mustafa Muhammed’i gündemine aldı. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
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Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde - Resim: 1

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK, transfer çalışmalarına hız verirken dikkat çeken isimleri gündemine aldı.

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Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde - Resim: 2

Kırmızı-siyahlı ekip, hem Marcelo Saracchi hem de eski Galatasaraylı golcü Mustafa Muhammed için girişimlere başladı.

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Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde - Resim: 3

SARACCHI İÇİN GİRİŞİM

Kariyerini 2023’ten bu yana Arjantin devi Boca Juniors’ta sürdüren Marcelo Saracchi, bu sezonu İskoçya temsilcisi Celtic’te kiralık olarak geçirdi.

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Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde - Resim: 4

Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nın, Galatasaray’ın eski sol beki Saracchi’yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı.

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Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde - Resim: 5

Transferin gerçekleşmesi halinde Saracchi, yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye dönmüş olacak.

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Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde - Resim: 6

CELTİC PERFORMANSI

Bu sezon Celtic formasıyla kiralık olarak görev yapan Uruguaylı sol bek, İskoç ekibinde istediği süreleri bulmakta zorlandı. Saracchi, toplam 823 dakika sahada kalırken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde - Resim: 7

GALATASARAY KARİYERİ

RB Leipzig’den Galatasaray’a 1.5 sezon kiralık olarak transfer olan Saracchi, sarı-kırmızılı formayla 44 maça çıktı. Uruguaylı futbolcu bu süreçte 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde - Resim: 8

MUSTAFA MUHAMMED HAMLESİ

Çorum FK’nın gündemindeki bir diğer isim ise eski Galatasaraylı forvet Mustafa Muhammed oldu. 2022 yılında sarı-kırmızılı ekipten Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’a transfer olan Mısırlı golcü için de temasların başladığı iddia edildi.

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Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde - Resim: 9

Fikret Gül’ün haberine göre Çorum FK, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde - Resim: 10

NANTES PERFORMANSI

Bu sezon Nantes formasıyla 24 maça çıkan Mustafa Muhammed, 4 gol kaydetti.

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Kaynak: Diğer
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