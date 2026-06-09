Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK, transfer çalışmalarına hız verirken dikkat çeken isimleri gündemine aldı.
Çorum FK’dan büyük sürpriz: İki eski Galatasaraylı futbolcu transfer gündeminde
Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK, transferde dikkat çeken hamlelere imza atmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray’ın eski oyuncuları Marcelo Saracchi ve Mustafa Muhammed’i gündemine aldı. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
Kırmızı-siyahlı ekip, hem Marcelo Saracchi hem de eski Galatasaraylı golcü Mustafa Muhammed için girişimlere başladı.
SARACCHI İÇİN GİRİŞİM
Kariyerini 2023’ten bu yana Arjantin devi Boca Juniors’ta sürdüren Marcelo Saracchi, bu sezonu İskoçya temsilcisi Celtic’te kiralık olarak geçirdi.
Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nın, Galatasaray’ın eski sol beki Saracchi’yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı.
Transferin gerçekleşmesi halinde Saracchi, yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye dönmüş olacak.
CELTİC PERFORMANSI
Bu sezon Celtic formasıyla kiralık olarak görev yapan Uruguaylı sol bek, İskoç ekibinde istediği süreleri bulmakta zorlandı. Saracchi, toplam 823 dakika sahada kalırken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
GALATASARAY KARİYERİ
RB Leipzig’den Galatasaray’a 1.5 sezon kiralık olarak transfer olan Saracchi, sarı-kırmızılı formayla 44 maça çıktı. Uruguaylı futbolcu bu süreçte 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
MUSTAFA MUHAMMED HAMLESİ
Çorum FK’nın gündemindeki bir diğer isim ise eski Galatasaraylı forvet Mustafa Muhammed oldu. 2022 yılında sarı-kırmızılı ekipten Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’a transfer olan Mısırlı golcü için de temasların başladığı iddia edildi.
Fikret Gül’ün haberine göre Çorum FK, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
NANTES PERFORMANSI
Bu sezon Nantes formasıyla 24 maça çıkan Mustafa Muhammed, 4 gol kaydetti.