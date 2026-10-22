Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç öncesindeki çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz’ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Antrenmanın ilerleyen bölümünde 8’e 4 sayısal üstünlüğe dayalı topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Pas hızını artırma ve topu çabuk dolaştırmaya yönelik uygulamaların ardından oyuncular, alan kullanımı ve pas bağlantıları üzerinde çalıştı.
Çorum FK, Göztepe karşılaşması öncesindeki hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek