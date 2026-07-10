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Süper Lig’e yükselen Çorum FK’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Uğur Uçar, hem kamp sürecini hem de transfer gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“ŞAMPİYONLUK ÇOK GÜZEL OLDU”

Kamp çalışmalarının fiziksel yüklemelerle başladığını belirten Uğur Uçar, Süper Lig’e yükselmenin kendileri için büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Genç teknik adam, “Futboldan alacağım var demiştim. Şampiyonluk çok güzel oldu.” sözleriyle geçen sezonu değerlendirdi.

AUBAMEYANG SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Uğur Uçar, adı Çorum FK ile anılan Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang için övgü dolu ifadeler kullandı.

Uçar, “Forvet transferi için belirlediğimiz isimler var. Aubameyang son sezonda Marsilya’da çok iyi bir performans sergiledi. Kariyeri ortada. Transferi gerçekleşirse takımın lideri olabilecek bir isim.” dedi.

İLK MAÇ GALATASARAY İLE

Yeni sezona Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacaklarını hatırlatan Uğur Uçar, taraftarlardan sabırlı olmalarını isterken, Çorum FK’nın Süper Lig’de kalıcı olmayı hedeflediğini vurguladı.