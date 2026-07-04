Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde toplanan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sabah saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarına başladı - Resim : 1

Kulüp, kampın birinci etabını 17 Temmuz’a kadar aynı tesiste sürdürecek. Ardından takım, ikinci etap çalışmalarını 20-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu’da yapacak.

Hazırlık programının son bölümünde ise ekip, 1-6 Ağustos tarihleri arasında yeniden Topuk Yaylası’nda çalışarak sezon öncesi süreci tamamlayacak.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarına başladı - Resim : 2

Üç etap halinde planlanan kamp döneminde Arca Çorum FK toplam 5 hazırlık maçı oynayacak.

Çorum FK’da iki ayrılık birdenÇorum FK’da iki ayrılık birdenSpor
Çorum FK'de Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak ile yollar ayrıldıÇorum FK'de Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak ile yollar ayrıldıSpor