Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde toplanan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sabah saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüp, kampın birinci etabını 17 Temmuz’a kadar aynı tesiste sürdürecek. Ardından takım, ikinci etap çalışmalarını 20-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu’da yapacak.
Hazırlık programının son bölümünde ise ekip, 1-6 Ağustos tarihleri arasında yeniden Topuk Yaylası’nda çalışarak sezon öncesi süreci tamamlayacak.
Üç etap halinde planlanan kamp döneminde Arca Çorum FK toplam 5 hazırlık maçı oynayacak.