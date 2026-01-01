Süper Lig’e çıkmak için transfer planlaması yapan Çorum FK, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Serdar Gürler’i transfer etmek için gaza bastı. Sezonun ilk devresinde 32 puan toplayan Çorum FK, 6. sırada yer alıyor. Süper Lig’e yükselme hedefinde olan Çorum FK, Serdar Gürler transferini bitirmeye yakın.

AYRILIK KARARI

Serdar Gürler’in Süper Lig kariyerine ara verme kararı, transfer gündemine düştü. Tecrübeli kanat oyuncusunun, düzenli forma şansı bulabileceği ve yeni bir maceraya atılacağı bir takımda oynamak istediği ve bu nedenle 1. Lig seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Kırmızı-siyahlıların, Serdar Gürler transferini hem saha içi liderliği hem de genç oyunculara katkısı nedeniyle önemli bir adım olarak gördüğü belirtiliyor.

TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN

Kulüpler arasındaki görüşmelerin büyük ölçüde olumlu ilerlediği, sözleşme detayları üzerinde son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

İLK DEVREDE ETKİSİZ KALDI

Sezonun ilk devresinde Eyüpspor formasıyla 17 maça çıkan Serdar Gürler, takımına gol katkısı yapamadı.