Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çorum'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder ve Youssoufa Moukoko kaydederken Çaykur Rizespor'un tek golü Qazim Laci'den geldi.
ÇORUM FK GERİDEN GELEREK KAZANDI
Karşılaşmanın 32. dakikasında Qazim Laci'nin golüyle Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Çorum FK, bu gole 38. dakikada Cengiz Ünder ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Çorum FK'da 71. dakikada oyuna dahil olan Youssoufa Moukoko, 80. dakikada Alexandros Kyziridis'in asistini gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda skor değişmeyince Çorum FK, mücadeleden üç puanla ayrıldı.
BURAK YILMAZ İLE 2'DE 2
Teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Çorum FK, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde oynadığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Çorum temsilcisi, maç fazlasıyla Süper Lig'de 6. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'in 9. haftasında Çorum FK, Göztepe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.