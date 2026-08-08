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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Norveç temsilcisi Lillestrøm SK forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

LİLLESTRØM'DEN VEDA MESAJI GELMİŞTİ

Transfer öncesinde Norveç ekibi Lillestrøm SK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karlsbakk'ın Çorum FK'ya transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kulüp paylaşımında, "LSK ve Arca Çorum FK, Markus Karlsbakk'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Markus, tüm katkıların için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer vermişti.

ORTA SAHAYA ÖNEMLİ TAKVİYE

Merkez orta sahada görev yapan ve 8 ile 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Karlsbakk, oyun kurma becerisi ve hücum organizasyonlarına katkısıyla dikkat çekiyor.

Norveç alt yaş milli takımlarında da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Çorum FK'nın başarısı için mücadele edecek.