TFF 1. Lig’in 26. hafta karşılaşmasında Çorum FK, Serik İsmail Oğan Stadyumu’nda Serik Spor’un konuğu oldu. Beş golün atıldığı mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanmayı başardı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Serik Spor, 23. dakikada Jetmir Topalli’nin golüyle öne geçti. Çorum FK, 32. dakikada Mame Thiam’ın penaltı golüyle skoru eşitledi.
39. dakikada Cengiz Demir’in golüyle Serik Spor yeniden üstünlüğü ele geçirirken, ilk yarı 2-1 sona erdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Çorum FK, 49. ve 52. dakikalarda Burak Çoban’ın attığı gollerle 3-2’lik üstünlüğü sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele konuk ekibin galibiyetiyle tamamlandı.
Bu sonuçla Çorum FK puanını 44’e çıkarırken, Serik Spor 29 puanla düşme hattında kaldı.