Sipay Bodrum FK kafilesi, Arca Çorum FK ile oynanacak Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçı için stada giderken saldırıya uğradı.

Saat 20.00’de oynanacak karşılaşma öncesinde konakladıkları otelden ayrılan Bodrum FK kafilesini taşıyan otobüs, stada yaklaştığı sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı ve yumurtalı saldırıya maruz kaldı.

OTOBÜSÜN CAMLARI KIRILDI

Saldırı sırasında otobüsün camları kırılırken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaşanan olayın ardından Bodrum FK kafilesi, stada polis ekipleri eşliğinde güvenlik önlemleri altında giriş yaptı. Güvenlik güçleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.