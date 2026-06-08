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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, transfer dönemine sürpriz bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

ÇORUM FK SMOLCIC İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Kırmızı Siyahlıların, geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Eintracht Frankfurt'un Hırvat stoperi Hrvoje Smolcic ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Çorum FK Hrvoje Smolcic ile sözleşme konusunda 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

EINTRACHT FRANKFURT'TA KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU

Eintracht Frankfurt'un kadroda düşünmediği 25 yaşındaki savunmacının transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

KOCAELİSPOR FORMASIYLA BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla Süper Lig'de 26 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistle oynayan Smolcic, savunma performansıyla adından sıkça söz ettirmişti.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Devre arasında Beşiktaş'ın da transfer gündeminde ismi anılan Smolcic'in gelecek sezon Çorum FK ile Süper Lig'de top koşturmaya devam etmesi bekleniyor.